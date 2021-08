Lone Echo 2: gli autori di The Order 1886 rimandano il gioco per Oculus Rift

Soltanto alcune settimane fa, Ready at Dawn, già autori di alcuni capitoli PSP di God of War e della controversa esclusiva PS4 The Order 1886, confermavano la data di lancio di Lone Echo 2. Il sequel era destinato ad essere pubblicato il 24 agosto su Oculus Rift, ma la software house ha annunciato un immprovviso cambio di programma.

Come leggiamo all'interno di un aggiornamento di sviluppo ufficiale diffuso dal team di Ready at Dawn, Lone Echo 2 ha bisogno di essere ulteriormente rifinito prima di essere definitivamente proposto ai giocatori. Seppur presa con una certa dose di sofferenza, si tratta di una decisione che porterà alla realizzazione di un prodotto di maggiore qualità.

"È stato commovente vedere il vostro amore ed entusiasmo il mese scorso quando abbiamo annunciato la data di lancio di Lone Echo II. Come molti altri studi negli ultimi due anni, il nostro team ha affrontato nuovi ostacoli nello sviluppo e abbiamo dovuto essere ingegnosi e rinnovare le nostre risorse per raggiungere questo punto. Abbiamo lavorato duramente per offrire la migliore esperienza possibile e non vediamo l'ora che vi uniate di nuovo a Liv e Jack nelle loro avventure. Tuttavia, man mano che ci siamo avvicinati al giorno del lancio, è diventato chiaro che avevamo bisogno di un po' più di tempo per perfezionare e raggiungere il livello di qualità desiderato. Pertanto, la data di lancio di Lone Echo II verrà spostata alla fine dell'anno".



Nell'attesa di conoscere la nuova data di pubblicazione del titolo Sci-Fi, approfittiamo dell'occasione per rimandarvi alla nostra Recensione del primo capitolo di Lone Echo.