Lone Echo 2: il gioco VR di Ready at Dawn ha una data di lancio definitiva

Inizialmente previsto al lancio alla fine di agosto, Lone Echo 2 è stato rinviato da Ready at Dawn. Dopo aver apportato ulteriori miglioramenti all'impianto ludico dell'avventura Sci-Fi attesa su Oculus Rift, gli autori di The Order 1886 hanno annunciato la nuova data di pubblicazione del titolo.

Tramite un update apparso sul portale ufficiale della software house facente parte della squadra di Facebook Gaming, apprendiamo che Lone Echo 2 sarà pubblicato su Oculus Rift il 12 ottobre, con il titolo che sarà giocabile anche su Quest tramite Oculus Link o Air Link, a patto di disporre di un PC abbastanza potente da reggere il carico di lavoro.

"Abbiamo importanti notizie da condividere con voi riguardo alla pubblicazione di Lone Echo II", esordisce il post di Ready at Dawn. "Negli ultimi due mesi, il nostro team ha lavorato duramente per perfezionare il gioco e raggiungere il livello di qualità da noi desiderato. Come sempre, il nostro obiettivo è stato quello di offrirvi un'esperienza divertente e coinvolgente durante le vostre avventure in compagnia di Liv e Jack. Oggi siamo lieti di annunciare che Lone Echo II sarà pubblicato il 12 ottobre 2021. Adoriamo l'universo di Lone Echo e sentivamo di aver bisogno di un po' più di tempo per dare al gioco la cura e l'amore che meritava. Quindi, grazie a tutti per la pazienza e la comprensione durante lo sviluppo".

In attesa dell'arrivo del sequel, vi invitiamo a recuperare la nostra Recensione di Lone Echo.