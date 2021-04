Lone Echo 2, trailer da Ready At Dawn: in azione all'Oculus Gaming Showcase

Prosegue a pieno ritmo l'evento di casa Oculus dedicato a tutte le novità in arrivo nel corso del prossimo futuro sui dispositivi VR della compagnia di proprietà di Facebook.

Tra le produzioni presentate durante la diretta, troviamo la nuova opera firmata da Ready At Dawn. Autore in passato di The Order: 1886, il team è infatti da qualche tempo parte della famiglia Oculus. Per l'universo VR, la software house ha già realizzato l'apprezzato Lone Echo. E proprio l'IP nata nel 2017 è tornata da circa 2 anni ad essere al centro delle attività del team di autori videoludici.



Durante l'appuntamento in notturna firmato da Facebook, Ready At Dawn ha infatti mostrato in azione il sequel ufficiale dell'avventura a gravità zero. In Lone Echo II, Jack e Liv ritornano in azione su dispositivi Oculus Rift, oltre che su piattaforme Oculus Quest, grazie a Oculus Link ed Air Link. Il gioco VR riporterà gli appassionati tra gli anelli di Saturno, in uno spazio profondo in cui scoprire i misteri di un lontano futuro.



Al momento, non è stata indicata una precisa data di uscita per Lone Echo II, ma Ready At Dawn ha confermato che l'avventura sci-fi approderà sul mercato nel corso dell'estate 2021. Nell'attesa, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione del primo Lone Echo.