No Longer Home: alla scoperta dell'avventura grafica intimistica di Humble Grove

Già disponibile da luglio 2021 su PC e Mac OS, con approdo successivo su Nintendo Switch e console Xbox (sia Xbox One che Series X/S), No Longer Home è un'interessante avventura grafica dai tratti intimistici sviluppata da Humble Grove. Andiamo alla scoperta dell'esperienza punta e clicca prodotta da Fellow Traveller.

Il progetto portato avanti dalla casa di sviluppo indipendente di Humble Grove adotta l'ormai consolidato linguaggio videoludico delle avventure grafiche per esplorare temi come la ricerca di una propria identità e le inevitabili difficoltà da affrontare nel passaggio dall'adolescenza all'età adulta.

Il titolo ci pone così nei panni di Bo e Ao per raccontarci la loro storia fatta di sogni, frustrazioni e timori, un percorso narrativo che porta gli appassionati del genere e sperimentare i diversi stati d'animo dei due protagonisti e a materializzarne i sentimenti attraverso la metafora di un appartamento che si trasforma al mutare degli eventi, siano essi quotidiani o straordinari.

Come possiamo intuire osservando le scene tratte dal video di lancio e dalla relativa galleria immagini, No Longer Home si caratterizza per un comparto grafico in stile low-poly e, soprattutto, un canovaccio narrativo particolarmente stratificato, con numerosi dialoghi che contribuiscono a tessere una trama fitta di sorprese e di spunti di riflessione.