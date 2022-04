Molto lontano il nuovo Mass Effect: lo sviluppo è ancora nelle fasi iniziali

Da quando BioWare ha mostrato il teaser trailer del prossimo episodio di Mass Effect ai The Game Awards 2020, i fan della serie continuano ad attendere con impazienza aggiornamenti concreti sul futuro del franchise, il cui ultimo episodio, Mass Effect Andromeda, risale al 2017.

Nella primavera del 2021, invece, è stata la volta di Mass Effect Legendary Edition, raccolta rimasterizzata dei primi tre capitoli della serie che ha permesso ai giocatori di rivivere le gesta del Comandante Shepard. Ma sul nuovo gioco c'è ancora un forte silenzio. E tale silenzio sembra destinato a proseguire ancora molto a lungo.

Stando ad un post pubblicato sul blog ufficiale di BioWare, che offre un'intervista ad alcuni membri dello studio canadese, i lavori sul prossimo Mass Effect sarebbero ancora nelle prime fasi e ci vorrà ancora tempo prima di poterlo rivedere in azione. Nello specifico, la compagnia segnala che "il prossimo gioco ambientato nell'universo di Mass Effect è al momento nelle fasi iniziali. Ci vorrà ancora diverso tempo prima che possiamo parlarne nel dettaglio, ma non vediamo l'ora di mostrarvi su cosa stiamo lavorando".

Una dichiarazione che non sorprende, considerato che negli scorsi mesi BioWare era ancora al lavoro sui prototipi del nuovo Mass Effect. Bisogna quindi armarsi di pazienza e attendere novità rilevanti, ma quantomeno lo sviluppo è attivo: in tempi recenti BioWare ha assunto Michael Tucker per lavorare al prossimo Mass Effect, con il famoso youtuber del canale Lessons From Screenplay che si è detto molto entusiasta di lavorare con il team canadese.