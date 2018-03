Loom di LucasArts giocato da Kenobisboch Productions in diretta stasera alle 21:30

Nuovo appuntamento con gli stream di Kenobisboch Productions dedicati al retrogaming: dopo aver sviscerato classici come Zak McKracken , questa sera sarà la volta di, avventura grafica targatarimasta nel cuore di molti...

Kenobit e Gianluca Folì, illustratore e fiero retrogamer, giocheranno dall'inizio alla fine Loom (1990), nella sua versione per MS-DOS con scheda EGA. Forse l'avventura più poetica dell'era di LucasArts, firmata da un illuminato Brian Moriarty. Una delizia grafica e musicale, sviscerata e commentata in tutti i suoi dettagli.

Appuntamento fissato per martedì 20 marzo alle 21:30 esclusivamente sul canale Twitch di Everyeye.it, vi invitiamo a registrarvi al canale per ricevere una notifica pochi minuti prima della trasmissione, inoltre l'iscrizione è necessaria per interagire con Fabio, Gianluca e con la community durante la diretta.