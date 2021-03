Loop Hero parte col botto: l'avventura in pixel art spopola su Steam

All'ombra del successo inarrestabile di Valheim sta nascendo un nuovo fenomeno su Steam. Ci riferiamo a Loop Hero, l'avventura in pixel art di Four Quarters che, nella settimana di lancio, è riuscita a balzare in cima alle classifiche sui titoli più acquistati e più giocati dall'utenza della piattaforma PC di Valve.

Presentato ufficialmente durante i TGA 2020, Loop Hero attinge a piene mani dalle avventure fantasy degli anni '80 e all'esperienza grafica offerta dai titoli PC dell'epoca per narrare la storia di un guerriero solitario che, munito di un mazzo di carte incantate, deve fronteggiare le orde di un Lich riuscito a gettare il mondo nel caos.

Nonostante i limiti del sistema a generazione procedurale adottato dagli sviluppatori, Loop Hero sta catturando le attenzioni del pubblico per l'originale formula adottata da Four Quarters che consente al titolo di regalare sorprese anche dopo decine di ore di gioco, grazie a una progressione impeccabile che gestisce le combinazioni di mazzi, tattiche ed equipaggiamenti di ciascuna fase dell'avventura.

Nella settimana appena conclusasi, il GDR indie "in stile MS-DOS" è così riuscito a conquistare il secondo posto nella classifica dei giochi più venduti su Steam, con un piazzamento analogo nella graduatoria dei titoli più fruiti dall'utenza della piattaforma PC, dietro al già citato sandbox vichingo Valheim e davanti all'open world cinese Tale of Immortal. Per farvi un'idea più compiuta delle dinamiche di gameplay e dell'approccio artistico adottato da Four Quarters, in cima e in calce alla notizia trovate il video e le immagini di lancio di Loop Hero.