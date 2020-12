Loop Hero: Devolver Digital presenta l'avventura in pixel art ai TGA 2020

In coincidenza dei The Game Awards 2020, Devolver Digital ha svelato Loop Hero, un'avventura in pixel art sviluppata da Four Quarters e destinata ad approdare su PC (e presumibilmente anche su console) nel corso del 2021.

Il progetto, graficamente e ludicamente ispirato ai GDR a turni e alle avventure fantasy che tante gioie hanno regalato agli amanti di giochi di ruolo su PC negli anni '80, ci vedrà interpretare un impavido guerriero solitario che, con l'aiuto di un mazzo di carte incantate, dovrà fronteggiare la minaccia rappresentata da un Lich che ha gettato il mondo in catastrofico loop temporale.

Con l'ausilio delle carte magiche in proprio possesso, il nostro alter-ego dovrà combattere contro le creature scagliategli addosso dal Lich: ad ogni fase dell'avventura corrisponderà una nuova serie di classi, carte e abilità da utilizzare per ampliare il proprio ventaglio di tecniche, con combinazioni infinite di mazzi, tattiche ed equipaggiamenti.

In attesa di approfondire ulteriormente la conoscenza di questo progetto in arrivo nel corso del prossimo anno, vi lasciamo in compagnia del video d'annuncio di Loop Hero e approfittiamo dell'occasione per riproporvi la lista dei giochi in nomination ai The Game Awards 2020.