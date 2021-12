Loop Hero gratis su Epic Games Store, è il regalo del 20 dicembre

Come previsto da un leak di Epic Games Store emerso questa mattina, il gioco gratis del 20 dicembre è Loop Hero di Devolver Digital, uno dei videogiochi indie più acclamati e venduti dell'anno.

Il Lich ha condannato il mondo a un loop infinito e ha fatto precipitare i suoi abitanti in un caos senza fine. Impugna un mazzo di carte mistiche in continua espansione per posizionare nemici, costruzioni e terreni nel corso di ogni spedizione in loop del coraggioso eroe.

Potete scaricare gratis Loop Hero per PC da Epic Games Store, il gioco sarà vostro per sempre a patto che venga riscattato entro le 16:59 del 21 dicembre, quando verrà sostituito da un nuovo gioco gratis disponibile per 24 ore e così via fino al 30 dicembre.

Non abbiamo purtroppo un calendario dei prossimi giochi gratis e i leak a riguardo si sono rivelati fino ad oggi inattendibili, in ogni caso diversi insider sottolineano di tenere d'occhio le giornate del 20, 23, 24, 28 e 29 dicembre, oltre al giorno di Natale che dovrebbe vedere la presenza del gioco più interessante del lotto.

Fino ad oggi tra i giochi gratis di Natale di Epic Games Store abbiamo visto Shenmue 3, Remnant From The Ashes e The Vanishing of Ethan Carter, giusto per citarne alcuni.