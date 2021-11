Loop Hero su Nintendo Switch: l'Indie candidato ai The Game Awards arriva a dicembre

Disponibile su PC dal marzo di quest'anno, Loop Hero ha potuto contare su di un esordio di successo tra i lidi di Steam, dove ha generato oltre 500.000 copie vendute nel corso della prima settimana di commercializzazione.

Un esito ragguardevole per la piccola produzione in pixel art, nata tra gli studi di Four Quarters e distribuita da Devolver Digital. Accolta con notevole calore anche dalla critica videoludica, l'avventura indipendente ha trovato spazio tra le nomination per i The Game Awards 2021. In particolare, il nome di Loop Hero spicca nel pool di candidati come Miglior Gioco Indie dell'Anno, accanto all'apprezzato Kena: Bridge of Spirits di Ember Lab, 12 Minutes, l'ottimo Death's Door e Inscryption.



A poche settimane dall'annuncio dei titoli vincitori ai The Game Awards 2021, il team di Devolver Digital ha annunciato l'imminente pubblicazione di Loop Hero su Nintendo Switch. Il Nintendo eShop, in particolare, potrà accogliere il titolo a partire dal prossimo giovedì 9 dicembre 2021. A confermarlo, troviamo il trailer dedicato pubblicato per l'occasione e disponibile direttamente in apertura a questa news.

Per chi ancora non conoscesse questa piccola gemma Indie in pixel art, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è ovviamente disponibile una ricca recensione di Loop Hero, a firma di Gabriele Carollo.