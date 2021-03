Loop Hero è un successo: 500.000 copie vendute nella prima settimana

Annunciato durante i The Game Awards 2020 e uscito a inizio marzo, Loop Hero è un successo con 500.000 download da Steam nella prima settimana di commercializzazione, come rivelato dagli sviluppatori di Four Quarters con un post per la community.

Loop Hero può contare su recensioni generalmente positive su Steam inoltre gli sviluppatori fanno sapere che ogni giocatore ha giocato per circa 12 ore nella prima settimana. Per festeggiare questo traguardo il team ha annunciato una collaborazione con l'artista Bard The Zombie, il quale disegnerà una serie di Trading Cards per Steam dedicate ai principali personaggi del gioco.

Le novità però non finiscono qui perchè Four Quarters ha confermato di essere al lavoro su una patch che migliorerà l'esperienza generale con Loop Hero, introducendo un sistema di salvataggio per le esplorazioni, nuove carte, boss e impostazioni aggiuntive per regolare la velocità del gioco.

Nel momento in cui scriviamo Loop Hero è il quarto gioco più venduto su Steam superato da Valheim (leader della classifica), Couner Strike Global Offensive Operazione Broken Fang e Metro Exodus Gold Edition. Il gioco di Devolver Digital supera tra gli altri Forza Horizon 4, GTA V e PlayerUnknown's Battlegrounds, sicuramente un risultato meritevole per una produzione indie a basso budget.