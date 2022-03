Loop Hero, gli sviluppatori invitano a piratare il gioco in Russia: è polemica

A circa un anno dall'uscita di Loop Hero, un videogioco roguelite che per molti si è rivelato una "sorpresa" nel 2021, torniamo a trattare su queste pagine il titolo. Purtroppo, però, questa volta non si fa riferimento alla bontà della produzione, bensì a un controverso "invito" effettuato dai developer.

Infatti, stando a quanto riportato da VICE e Wccftech, Four Quarters, la software house indie russa dietro al titolo, ha pubblicato sul social network VK, particolarmente utilizzato in Russia, un post a dir poco controverso. In quest'ultimo c'è un link a un file torrent relativo al gioco completo, che rimanda a un popolare sito Web russo legato al mondo della pirateria.

La situazione è atipica: Four Quarters sta di fatto invitando gli utenti russi a piratare Loop Hero per aggirare le sanzioni. Infatti, queste ultime possono comportare l'impossibilità per alcune persone di utilizzare carte di credito e altri metodi di pagamento sul popolare negozio digitale Steam in Russia. Il "messaggio" è dunque rivolto agli utenti russi che non riescono a trovare una via "legittima" per comprare il gioco.

Tuttavia, attualmente sembra esserci anche un blocco dei pagamenti destinati agli sviluppatori russi per quel che concerne la piattaforma di Valve (anche se quest'ultimo sarebbe un errore tecnico, destinato a "rientrare" ad aprile 2022). Questo è il contesto "completo" in cui arriva il controverso messaggio di Four Quarters, che come ben potete immaginare ha sin da subito scatenato polemiche. Infatti, tra pirateria e aggiramento delle sanzioni, le azioni degli sviluppatori non sono di certo da elogiare.

C'è da dire che, in un post datato 24 febbraio 2022, Four Quarters aveva affermato di essere contro la guerra. Insomma, la questione è sicuramente controversa e intricata, ma non sono in pochi a criticare la decisione degli sviluppatori.