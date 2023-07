Loot Box e casse premio rischiano il ban definitivo dall'Olanda

L'Olanda è da anni impegnata in una vera e propria battaglia contro Loot Box e casse premio, molto diffuse sopratutto nei videogiochi mobile ma non solo. Una nuova stretta potrebbe arrivare a breve stando a quanto confermato dal ricercatore Leon Y. Xiao.

Leon ha pubblicato una email ricevuto dal Public Information Service del Governo olandese, il messaggio recita quanto segue:

"Al momento, i piani del Governo olandese prevedono la regolamentazione del mercato degli acquisti in-game, uno degli obiettivi è quello di eliminare completamente le Loot Box a pagamento dai videogiochi."

Il Ministro dell'Economia olandese ha poi confermato questa presa di posizione. Il Governo olandese non ha dubbi nel definire le Loot Box una forma di gioco d'azzardo, sicuramente una forma di acquisto compulsiva che può creare grave dipendenza sopratutto tra i giovanissimi, ma non solo.

EA ha ricevuto una multa salata dal governo Olandese per non aver rispettato le direttive nei giochi della serie FIFA e anche altre compagnie hanno avuto problemi in tal senso con la presenza di acquisti in-game nei loro videogiochi. Il Belgio vuole seguire la stessa strada e dichiarare illegali le Loot Box a pagamento nei videogiochi con l'obiettivo di convincere i publisher a non inserire questa forma di monetizzazione nei prodotti d'intrattenimento, come appunto i videogiochi.