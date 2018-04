Loot Box e gioco d'azzardo: quatto giochi vengono dichiarati fuorilegge in Olanda

Continua il dibattito sul rapporto tra Loot Box e il gioco d'azzardo: la commissione olandese per il gioco d'azzardo ha esaminato attentamente dieci giochi con casse premio e ha deliberato che quattro di questi violano le regole del paese, permettendo di rivendere gli oggetti ottenuti in tutto il mondo.

I giochi in questione sono Rocket League, PlayerUnknown's Battlegrounds, DOTA 2 e FIFA 18. Secondo la commissione, capitanata da Marja Appelman "questi giochi sono progettati come giochi d'azzardo e illudono i giocatori di aver quasi ottenuto un premio. All'apertura di una cassa, suoni ed effetti grafici invogliano i giocatori a ritentare la fortuna."

Gli sviluppatori dei quattro titoli in questione hanno ora a disposizione otto settimane di tempo per modificare le meccaniche legate alle Loot Box, per i trasgressori sono previste multe e persino il ban del gioco dal paese. Gli altri sei giochi (i cui titoli non sono noti) sono stati invece giudicati "puliti" in quanto non permettono di rivendere gli oggetti, non violando così alcuna legge del governo olandese, tuttavia la commissione continuerà a indagare non solo all'interno della propria nazione ma anche all'estero, cercando di coinvolgere le autorità di altri terrori per eliminare quello che viene definito come "un problema sempre più rilevante."