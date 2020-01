Loot box, è di nuovo polemica in UK: spingono i bambini al gioco d'azzardo secondo l'NHS

Si riaccende la polemica sulle casse premio nel Regno Unito a causa delle dichiarazioni di Claire Murdoch, direttrice del dipartimento di salute mentale del National Health Service, il sistema sanitario britannico.

Secondo Murdoch, le loot box invoglierebbero i bambini a praticare il gioco d'azzardo, e pertanto andrebbero eliminate da qualsiasi videogioco: "Francamente, nessuna compagnia dovrebbe spingere i bambini al gioco d'azzardo insegnandogli a scommettere sui contenuti di queste loot box. Nessuna azienda dovrebbe vendere ai bambini casse premio con questo elemento di casualità, pertanto sì, queste vendite dovrebbero terminare".

Sono già stati effettuati dei tentativi di regolamentare il fenomeno delle loot box nel Regno Unito, ma ad oggi non è stato mai imposto nessun divieto dalla Gambling Commission britannica, per il semplice motivo che non sono monetizzabili. È vero che in molti giochi è possibile acquistare delle loot box, ma in nessun caso i premi delle casse possono essere trasformati in denaro vero. Secondo la Murdoch, si tratta tuttavia di una "scappatoia", poiché "nonostante questo, i siti terze parti che vendono account e oggetti rari sono molto comuni e possono essere trovati facilmente su internet in posti come eBay".

La direttrice non solo invita tutti i publisher ad eliminare le loot box, ma anche ad inserire nei propri giochi dei limiti di spesa, specificare chiaramente le probabilità di ottenimento di determinati oggetti (cosa che fanno già in molti) e sensibilizzare i genitori sulla questione. "Sono stati riportati molti casi di bambini che hanno speso soldi all'insaputa dei genitori, tra cui un ragazzo di 16 anni che ha speso 2.000 sterline in un gioco di basket e un quindicenne che invece ne ha spesi 1.000 in uno sparatutto".