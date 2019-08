Le loot box e le 'probabilità taroccate' per gli streamer, le autorità USA indagano

Una delle domande che sorge spontanea vedendo alcuni video online è: "Ma come fa questo streamer/YouTuber a trovare spesso oggetti rari nelle loot box?". Ebbene, anche la FTC (Federal Trade Commission) degli Stati Uniti d'America si è posta lo stesso interrogativo e ha invitato un manager di noti influencer del mondo gaming per parlarne.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Game Debate, uno degli "ospiti" della FTC è stato Omeed Dariani, CEO di Online Performers Group (OPG), società che gestisce diverse celebrità di Twitch e YouTube, tra cui il noto Angry Joe. La FTC ha chiesto a Dariani: "In base alla tua esperienza, i publisher di videogiochi pagano questi creatori di contenuti per aprire le loot box? [...] E, in tal caso, a volte garantiscono loro migliori probabilità rispetto al pubblico? E quanto di questo viene dichiarato?".

La risposta di Dariani è piuttosto interessante: "Le aziende pagano per quel genere di cose. [...] Sono stato in una stanza in cui un publisher ha detto: 'Potremmo dare migliori probabilità sui pacchetti che questa persona apre a scopi promozionali'. [...] È successo solo una volta". Insomma, a quanto pare la dinamica esiste, anche se il CEO di OPG ha affermato di averla vista poche volte. La FTC prenderà provvedimenti? Staremo a vedere.