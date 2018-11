Loot Box sotto il mirino del governo in USA e Australia

I rispettivi governi di Stati Uniti e Australia hanno deciso di investigare più a fondo sulle Loot Box presenti in alcuni videogiochi, valutando attentamente il loro funzionamento e l'impatto che possono avere sui giocatori più giovani.

La Federal Trade Commission degli Stati Uniti si è impegnata a indagare sulle Loot Box, e su come tali sistemi possano incoraggiare i più giovani "giocare d'azzardo". La senatrice degli Stati Uniti Maggie Hassan, una democratica del New Hampshire, ha incoraggiato il presidente della FTC Joe Simons a caricarsi di questo impegno durante una riunione del comitato di supervisione del Congresso di oggi.

Nel suo discorso, Hassan parla di come gli organismi di regolamentazione di altri paesi, come il Belgio, abbiano preso provvedimenti per regolamentare le Loot Box a causa del loro "stretto legame con il gioco d'azzardo". Ha poi aggiunto: "Data la gravità di questo problema, penso che sia giunto il momento per la FTC di indagare su questi meccanismi per garantire che i bambini siano adeguatamente protetti, e per educare i genitori sulla potenziale dipendenza o altri impatti negativi di questi giochi".

Scenario del tutto simile in Australia, dove l'inchiesta del Senato sulle Loot Box è andata avanti questa settimana, con l'obiettivo di definire una regolamentazione più attenta e precisa. Bisognerà attendere un po' di tempo prima di conoscere le nuove contromisure legali che verranno prese dai due governi contro le Loot Box nei videogiochi. Intanto sapevate che per il Regno Unito le Casse Premio sono paragonabili al gioco d'azzardo?