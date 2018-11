Loot Box: Square Enix ritira Final Fantasy e Kingdom Hearts mobile in Belgio

A causa delle nuove normative vigenti su microtransazioni e Casse Premio in Belgio, Square Enix ha deciso di ritirare dal mercato belga tre giochi mobile. Stiamo parlando di Mobius Final Fantasy, Kingdom Hearts Union X e Dissidia Final Fantasy Opera Omnia.

Come annunciato lo scorso aprile, il Ministro Koen Geens aveva dichiarato che "I giochi con le casse premio a pagamento, così come vengono commercializzati in Belgio, violano le leggi sul gioco d'azzardo e sono soggetti a sanzioni penali."

Per evitare di incorrere in sanzioni e altri problemi di natura legale, Square Enix ha deciso di ritirare dal mercato belga tre giochi mobile free-to-play che includono loot box e microtransazioni. Stando alle informazioni riportate da Gamesindustry.biz, il publisher provvederà a ritirare Mobius Final Fantasy il 30 novembre, Kingdom Hearts Union X il 6 dicembre e Dissidia Final Fantasy Opera Omnia il 19 dicembre, sospendendo i relativi servizi legati ai tre giochi.

La decisione di Square Enix sarebbe dovuta al quadro "poco chiaro e incerto" delle nuove normative belghe su casse premio e microtransazioni. Considerando che la violazione di queste leggi può comportare pesanti sanzioni, con multe fino a 910 mila dollari, la compagnia giapponese ha preferito ritirare i giochi dal mercato per non correre nessun rischio.

Sapevate che 16 Stati, Italia esclusa, hanno fatto fronte comune per regolare il fenomeno delle casse premio?