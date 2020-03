Niente loot-box per Valorant: svelate tipologia e modalità di ottenimento dei cosmetici

L'intera comunità videoludica sta osservando con molta attenzione Valorant, nuovo sparatutto in prima persona tattico 5vs5 sviluppato da Riot Games, studio fino ad oggi noto principalmente per League of Legends.

Il titolo è al momento in sviluppo esclusivamente su PC, e sebbene sia ancora privo di una data di lancio precisa, Riot Games ha assicurato che vedrà la luce nel corso della prossima estate. Valorant sarà distribuito in formato free-to-play, e nei giorni scorsi è già stato precisato che non includerà le loot-box, ovvero le casse premio che forniscono ai giocatori degli oggetti in maniera totalmente casuale.

Ciò, ovviamente, non significa che non ci sarà un sistema di monetizzazione... si tratta pur sempre di un gioco che potrà essere scaricato in maniera completamente gratuita. Tutto ruoterà attorno agli oggetti cosmetici, che secondo quanto dichiarato dagli sviluppatori saranno di due tipologie, skin per armi e spray. Questi potranno essere ottenuti in due modi: mediante acquisto diretto dal negozio di gioco oppure progredendo nel Battle Pass (la struttura e il funzionamento di quest'ultimo verranno rivelati prossimamente.). È stato specificato, inoltre, che al lancio Valorant non offrirà skin aggiuntive per i personaggi. Prima di salutarvi, vi invitiamo a leggere la nostra anteprima di Valorant, ricca di informazioni su questo nuovo, interessante progetto.