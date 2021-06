Loot River: l'action RPG con meccaniche ispirate a Tetris si mostra in un nuovo trailer

Tra i numerosi protagonisti del secondo giorno del Guerrilla Day 2021, l'evento durante il quale stiamo assistendo alla presentazione di numerosi prodotti indipendenti, troviamo anche un nuovo trailer di Loot River.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Loot River è un action RPG con visuale isometrica in cui il protagonista, una sorta di medico della peste, non solo deve affrontare orde di avversari inferociti ma deve anche destreggiarsi tra una piattaforma all'altra tramite un meccanismo che ricorda molto da vicino quello visto in Tetris: ogni piattaforma può infatti muoversi ed andare ad incastrarsi con le altre per consentire al personaggio di avvicinarsi ai nemici o fuggire. Come possiamo notare nel trailer, nel quale è presente anche il commento di uno sviluppatore, il titolo include delle boss fight che sfruttano questa peculiare meccanica di gioco.

Al momento non conosciamo ancora la data d'uscita di Loot River, ma sappiamo con certezza che si tratta di un esclusiva PC (solo su Steam), Xbox One e Xbox Series X|S.

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che proprio qualche giorno fa è stato mostrato ancora una volta Death's Door, altro action RPG di cui dovremmo saperne di più nella conferenza Devolver Digital.