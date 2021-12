Loot River arriverà gratis su Xbox Game Pass: nuovo trailer e Demo disponibile

Parte della nostra selezione dei migliori Indie presentati all'E3 2021, Loot River è un intrigante Action RPG che propone una peculiare fusione tra Dark Souls e Tetris.

Come già evidenziato dal primo trailer di Loot River, il titolo sviluppato da Straka Studio richiederà ai giocatori di avventurarsi tra misteriose rovine costituite di piattaforme mobili. Queste ultime dovranno essere mosse dagli avventurieri, che solo così potranno procedere nell'avventura e affrontare i nemici che li attendono. Un po' Dungeon Crawler un po' Roguelike, Loot River vedrà i giocatori controllare contemporaneamente sia il protagonista sia le sezioni mobili dell'ambientazione.

Una sfida non di basso profilo, che torna ora a mostrarsi in un nuovo trailer dedicato. Straka Studio ha infatti deciso di pubblicare un nuovo filmato per festeggiare un importante annuncio: Loot River arriverà al Day One all'interno del catalogo Xbox Game Pass. Originariamente atteso per il 2021, l'Indie è però ancora privo di una data di uscita precisa. Se non altro, le piattaforme di esordio sono già state definite, con Loot River atteso esclusivamente su dispositivi Microsoft, con supporto a PC, Xbox One e Xbox Series X|S.



Per dare un nuovo sguardo alla produzione, potete affidarvi al filmato disponibile in apertura a questa news, ma non solo. Straka Studio ha infatti pubblicato una prima Demo di Loot River, che potete scaricare gratis dalla pagina Steam del gioco.