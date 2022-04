Loot River: il roguelite diabolico ha una data su PC e Xbox Game Pass

Con un suggestivo video gameplay di Loot River incentrato sui combattimenti con i boss di fine dungeon, Straka.Studio annuncia in video la data di lancio di questa interessante avventura isometrica ispirata agli action roguelite e a Tetris.

La nuova fatica digitale sviluppata dalla software house indipendente ci proietta in una dimensione composta da labirinti generati proceduralmente, con tantissime ambientazioni da esplorare e altrettanti pericoli da superare nella cornice di un mondo fantasy in pixel art. La peculiarità dell'impianto di gioco plasmato dagli autori indie è però rappresentata dalla modularità dei livelli e, più precisamente, dalle piattaforme mobili e dai blocchi da ricombinare seguendo una logica non troppo dissimile da quella di Tetris.

Nel corso della partita, gli utenti potranno controllare sia il personaggio che la disposizione dei blocchi in cui verranno suddivisi i labirinti, prestando particolare attenzione ai nemici e alle trappole presenti in ogni livello.

Il lancio di Loot River è fissato per il 3 maggio su PC, Xbox One e Xbox Series X/S, con approdo al day one nel catalogo di Xbox Game Pass per PC e console verdecrociate. Se volete saperne di più sulla singolare alchimia videoludica tra roguelite e Tetris ricercata da Straka.Studio, vi rimandiamo alla nostra analisi della demo Xbox Series X di Loot River.