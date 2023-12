Loot River: Tetris incontra Dark Souls, ora anche su PS4 e PS5

Il puzzle game hardcore, Loot River ispirato a Tetris e Dark Souls, fa il suo debutto su PS5 e PS4 attraverso una nuova versione chiamata Perilous Voyage, ora disponibile per il download da PlayStation Store.

Originariamente lanciato su PC e console Microsoft nel 2022, Loot River è ora disponibile su console PlayStation con numerosi miglioramenti delle prestazioni e l'aggiunta di un editor di livelli. Loot River è anche scaricabile gratis da Game Pass su Xbox e PC.

In Loot River, i giocatori possono manipolare il terreno muovendosi su pezzi di paesaggio frantumati, risolvendo enigmi e avanzando nell'ambiente, fino a quando i pezzi si incastrano correttamente (appunto, un unione tra il concetto di Tetris e quello di un action RPG). Questa meccanica non solo serve a superare le varie sfide, ma anche a controllare il campo di battaglia, permettendo ai giocatori di manipolare tatticamente l'ambiente per sconfiggere i nemici.

Con queste meccaniche singolari, il gioco propone un'avventura attraverso catacombe generate proceduralmente, con incontri enigmatici con NPC, creature terrificanti e epici scontri con i vari boss. Loot River sfida il tradizionale modello di puzzle game con una combinazione unica di elementi da Roguelike aggiungendo una meccanica diversa ad un genere solitamente statico come quello dei rompicapi.