Lorcana: l'ambizioso cardgame Disney a rischio per una causa legale

Il nuovo cardgame Disney Lorcana è in arrivo: il rilascio del GCC della Casa di Topolino è infatti fissato per il mese di agosto, con un'uscita europea che potrebbe verificarsi già nel corso di settembre. Tuttavia, una causa legale potrebbe improvvisamente bloccare a tempo indefinito l'arrivo di Disney Lorcana nei negozi di tutto il mondo.

Stando a quanto spiega Polygon, Upper Deck avrebbe fatto causa a Ravensburger, gli editori di Lorcana per conto di Disney, per aver apparentemente "copiato" un altro cardgame chiamato Rush of Ikorr, in uscita nei prossimi mesi. Ma come è potuta accadere una cosa simile, se sia il GCC di Ravensburger che quello di Upper Deck non sono ancora arrivati sul mercato?

La risposta starebbe tutta nella figura di Ryan Miller, co-designer di Disney Lorcana per Ravensburger. Miller, infatti, ha lavorato per qualche mese a Rush of Ikorr, salvo poi allontanarsi da Upper Deck proprio per passare a co-dirigere i lavori sul GCC Disney. Secondo Upper Deck, Miller, che conosceva bene i meccanismi del gameplay di Rush of Ikorr, li avrebbe implementati "in maniera quasi identica" nel suo nuovo cardgame. Tutto ciò, ovviamente, rischierebbe di far colare a picco le vendite di Rush of Ikorr quando arriverà sul mercato.

Al di là di Miller, però, anche Ravensburger non sarebbe esente da colpe. Nello specifico, l'azienda avrebbe intenzionalmente convinto Miller a riutilizzare le meccaniche di Rush of Ikorr per il suo nuovo cardgame a marchio Disney, con il preciso scopo di creare un ingente danno economico alla compagnia rivale. Upper Deck, infatti, avrebbe speso un quantitativo considerevole delle proprie risorse nel suo nuovo gioco di carte collezionabili, e ora rischierebbe un danno finanziario colossale a causa di Lorcana.

Nelle scorse ore, la sezione nordamericana di Ravensburger ha risposto alle accuse di Upper Deck su Twitter, dichiarando che "noi di Ravensburger sosteniamo l'integrità del nostro team e l'originalità dei nostri prodotti. Le accuse infondate contro di noi risalenti a questa settimana sono completamente prive di alcuna base, e non vediamo l'ora di provarlo quando sarà il momento".