Lord of the Rings Heroes of Middle-Earth: nuovo video per il GDR gratis su sistemi mobile

Le fucine digitali di Capital Games sfornano il primo video gameplay di Lord of the Rings Heroes of Middle-Earth, la prossima avventura ruolistica per sistemi mobile che EA si appresta a lanciare in free-to-play su iOS e Android.

L'esperienza ludica promessa da Electronic Arts pescherà a piene mani dalle opere letterarie di J.R.R. Tolkien e dalle trilogie cinematografiche de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit per dare vita a sfide strategiche a turni piene di colpi di scena.

Il Gameplay Reveal confezionato da Capital Games descrive le dinamiche del sistema di combattimento e gli aspetti legati all'evoluzione dei personaggi, come pure alla progressione delle sfide da completare per sbloccare nuovi contenuti. Spazio anche all'approfondimento sulle numerose modalità di gioco accessibili sin dall'apertura dei server, oltre ai focus sulle razze interpretabili, sulle fazioni da affrontare e sulle storie dei singoli eroi.

La fase di pre-registrazione Lord of the Rings Heroes of Middle-Earth apre quest'oggi, venerdì 7 aprile, tramite il sito EA Mobile. Il lancio ufficiale del GDR strategico di EA per sistemi iOS e Android, quindi, è davvero imminente: date un'occhiata al video in apertura d'articolo e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo.