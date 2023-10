Lord of the Rings Return to Moria: c'è anche Gimli nel nuovo trailer!

Si avvicina sempre di più l'uscita di The Lord of the Rings Return to Moria per PlayStation 5 e PC (gli utenti Xbox Series X/S dovranno aspettare fino a inizio 2024), e per l'occasione lo sviluppatore Free Range Games pubblica un nuovo trailer incentrato su un amatissimo personaggio.

In The Lord of the Rings Return to Moria ci sarà proprio lui, Gimli, doppiato nientemeno che da John Rhys-Davies, attore che ha interpretato l'iconico guerriero nano nella trilogia cinematografica de Il Signore degli Anelli diretta da Peter Jackson. "La nostra storia va oltre ciò che sanno gli Hobbit e gli Elfi, è tempo che la raccontiamo noi stessi", così si apre il nuovo filmato diffuso dagli sviluppatori, con l'inconfondibile voce di Gimli che ci introduce al filmato d'apertura della nuova avventura in stile survival ambientata nell'universo de Il Signore degli Anelli, con i nani della Terra di Mezzo pronti ad intraprendere un lungo viaggio verso le miniere di Moria.

"E' sempre bello tornare ed immaginare possibili scenari alternativi, e la possibilità di lavorare a questo gioco è come esplorare per l'appunto uno scenario alternativo", afferma Rhys-Davies parlando del suo coinvolgimento nello sviluppo del gioco, aggiungendo che "gli attori spesso si affezionano profondamente ai loro personaggi ed a volte è molto difficile lasciarli andare. Certamente Gimli è un personaggio che adoro, e sono davvero grato per l'opportunità di poterlo nuovamente interpretare in un contesto diverso".

Nel 2023 John Rhys-Davies ha compiuto 79 anni e più volte ha manifestato il suo grande amore per l personaggio di Gimli da lui interpretato. La sua presenza in Return to Moria darà sicuramente una marcia in più all'opera targata Free Range Games.