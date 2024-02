Lordbound: la gigantesca mod di Skyrim sta per diventare realtà dopo ben 10 anni

The Elder Scrolls V Skyrim si prepara a divenire ancora più immenso grazie all'arrivo di una mod che ha richiesto un decennio di lavoro: lo sviluppo di Lordbound è quasi concluso e la sua pubblicazione si sta avvicinando sempre di più.

A confermarlo è uno degli autori dell'ambiziosa mod, Kiria, che lascia intendere come la sua uscita è davvero probabile per quest'anno: "Posso dire con una buona dose di sicurezza che puntiamo a una pubblicazione per la fine del 2024", dichiara il modder. Dopo circa 10 anni di lavorazione, presto i fan potranno godersi una mod talmente grande da potersi considerare quasi come un'espansione vera e propria.

Scendendo più nello specifico, infatti, Lordbound espanderà The Elder Scrolls 5 Skyrim con circa 50 quest aggiuntive, 50 dungeon da esplorare, una storia principale più lunga rispetto al gioco base targato Bethesda e persino con nuovi oggetti e meccaniche di gioco pensate appositamente per la mod. Sembrano dunque esserci tutti i presupposti per parlare della mod più grande e ambiziosa nella storia di Skyrim, in attesa di scoprire se per davvero diverrà realtà entro la fine dell'anno.

Restando in tema, sono oltre 5 miliardi le mod di Skyrim scaricate da Nexus Mods nel corso del tempo, un successo praticamente senza eguali.