Lords of the Fallen a 1,2 milioni di copie vendute: CI Games al lavoro su numerosi giochi

Dopo l'annuncio del taglio del 10% del personale di CI Games, un report di Edison Group apre una finestra sui prossimi progetti in sviluppo presso il publisher polacco reduce dal successo commerciale di Lords of the Fallen.

Il report entra nel merito delle attività svolte dall'importante realtà videoludica europea conosciuta anche come City Interactive per riferire l'avvenuto superamento delle 1,2 milioni di copie vendute da Lords of the Fallen, un successo che consentirà a CI Games di "aumentare l'appeal di questa proprietà intellettuale e la frequenza di rilascio dei futuri titoli della compagnia".

A proposito di futuro, l'infografica esplicativa della società di investimenti contribuisce a fare luce sui prossimi videogiochi di CI Games dopo Lords of the Fallen, tracciando un percorso di sviluppo, produzione e promozione che comprenderà numerosi titoli da commercializzare nei prossimi anni.

Il primo dei titoli elencati coinvolge il team Hexworks con Project III, presumibilmente il terzo capitolo della serie di Lords of the Fallen il cui lancio dovrebbe avvenire nel 2026 su PC e console dell'attuale generazione. L'infografica condivisa da Edison Group con il report dedicato alle iniziative di City Interactive cita anche gli sviluppatori di Underdog Studio con il prossimo videogioco di Sniper Ghost Warrior e Project Survive, un'esperienza a tinte survival basata su Unreal Engine 5 e destinata ad approdare su PC e console nel 2025.

Spazio anche a Project Scorpio (uno sparatutto tattivo multiplayer a sviluppo continuo), ai titoli pubblicati annualmente sotto etichetta United Label e a due misteriose IP ad alto budget, Project Potential e Project Expand, sviluppate da CI Games in collaborazione con altri partner non meglio precisati.