Lords of the Fallen 2: cambiano ancora gli sviluppatori, uscirà su PC, PS5 e Xbox Series X

Non sembra esserci pace per Lords of the Fallen 2: inizialmente sviluppato da Deck 13 e poi da Defiant Studios prima di passare nelle mani di CI Games, lo sviluppo è ora curato da Hexworks, neonato team con doppia sede a Barcellona e Bucarest.

Il produttore esecutivo Saul Gascon fa sapere di aver messo in piedi un team composto da sviluppatori esperti e appassionati di giochi fantasy, lo stesso Saul sta lavorando insieme a Cezar Virtosu e Marek Tyminski per dare forma a Lords of the Fallen 2.

Al momento non è chiaro quale sia il reale stato dello sviluppo dato che il gioco ha è passato sotto le cure di vari team di sviluppo e non sappiamo cosa sia stato mantenuto ad ogni passaggio e cosa invece sia stato riscritto.

Lords of the Fallen 2 è atteso su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X, la finestra di lancio è totalmente avvolta nel mistero, il CEO di CI Games ha però annunciato che la compagnia ha ricevuto nuovi fondi per il progetto pari a 5/7 milioni di euro, nonostante le difficoltà gli investitori sembrano quindi credere nelle potenzialità del gioco.