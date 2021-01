Lords of the Fallen 2: CI Games presenta il logo ufficiale, 'sarà un gioco ambizioso'

A seguito della conferenza con gli azionisti di CI Games il publisher ha svelato il nuovo logo ufficiale che accompagnerà Lords of the Fallen 2, sequel del famoso gioco di ruolo dalle tinte dark sviluppato da Hexworks.

Marek Tyminksi, attuale CEO di CI Games, ha infatti rilasciato interessanti dichiarazioni sul nuovo progetto in cantiere: "Lords of the Fallen 2 è il nostro progetto più grande rispetto agli altri giochi targati CI Games. Il capitolo precedente era un gioco a prezzo pieno e completo di tutte le feature e ci stiamo approcciando al prossimo con un obbiettivo ancora più ampio. Il sequel spingerà il franchise verso tinte dark fantasy e offrirà un sistema di combattimento rivisto e più stimolante".

Stando al publisher dal momento dell'annuncio di Lords of the Fallen 2 le ambizioni dello studio sono cresciute immensamente portando il progetto da "gioco AA" a qualcosa di più grande, con la volontà di portare il gioco sulle vette di popolarità di altri colossi del genere souls-like e di "affermarlo come un franchise di lungo periodo insieme a Sniper Ghost Warrior".

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Lords of the Fallen 2 non ha ancora una data di uscita ufficiale e dovrebbe fare il proprio esordio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.