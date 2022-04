Lords of the Fallen 2 esce nel 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X: girerà su Unreal Engine 5

Gli esponenti di CI Games colgono l'occasione offertagli dall'ultima riunione con gli investitori per tornare a parlare di Lords of the Fallen 2, il prossimo capitolo dell'ambiziosa serie action ruolistica inaugurata nel 2014 da Deck13 Interactive.

Il primo, importante chiarimento lo offre l'amministratore delegato di CI Games, Marek Lech Tyminski, ritenendo che sia ormai giunto il momento di spiegare agli azionisti dell'azienda polacca e agli appassionati della serie che "Lords of the Fallen 2 è il nostro progetto più grande e ambizioso. La macchina promozionale per la campagna di marketing partirà nel terzo trimestre di quest'anno. La produzione del gioco procede secondo i piani e il lancio è previsto nel 2023".

Il massimo esponente dell'azienda di Varsavia spiega inoltre come tutti i giochi della compagnia siano principalmente singleplayer ma che, per i titoli che verranno lanciati in futuro, è prevista l'implementazione di elementi multiplayer non meglio specificati. Il CEO di CI Games, però, preferisce non fornire ulteriori dettagli o chiarimenti sulla presenza di una componente multigiocatore in Lords of the Fallen 2, che ricordiamo essere stata assente nel primo capitolo.

Sempre nella cornice dell'ultima riunione con gli azionisti, Tyminski ha confermato che Lords of the Fallen 2 sarà un gioco nextgen e, di conseguenza, uscirà solo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con un budget sensibilmente più elevato di quello del primo episodio. Il titolo girerà su Unreal Engine 5: stando al boss di CI Games, il motore grafico di Epic Games sarà l'engine principale che la compagnia utilizzerà per tutti i suoi futuri videogiochi.