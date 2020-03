Lords of the Fallen 2: il gioco uscirà su PS5, Xbox Series X e PC in versione next-gen

In una intervista concessa ad un sito polacco, il presidente di CI Games Marek Tyminski ha speso qualche parola sul progetto di Lords of the Fallen 2, annunciando che il gioco è ancora in sviluppo e uscirà sulle console next-gen.

Il secondo capitolo del soulslike ha infatti attraversato un periodo difficile, passando dalle mani del team originale a quelle del più ridotto Defiant Studios. Dopo l'abbandono di questi ultimi, ritenuti non in grado di garantire un buon livello qualitativo al titolo, e della conseguente causa legale, Lords of the Fallen 2 è sparito dai radar. Ora il presidente di CI Games Marek Tyminski ha concesso un aggiornamento ai fan, rivelando che il gioco è in fase di sviluppo per le console di nuova generazione e per PC, con una visione completamente modernizzata. Il CEO ha anche annunciato l'assunzione di nuovo personale per facilitare i lavori e rinforzare le fila di CI Games.

CI Games ha dovuto infatti affrontare delle notevoli difficoltà finanziare, trovandosi a dover licenziare molti dei loro dipendenti e a ridimensionare lo studio. L'originale Lords of the Fallen era stato invece sviluppato da Deck13, realizzando buoni risultati di vendite nonostante le critiche ricevute.