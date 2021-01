Lords of the Fallen 2 su PS5 e Xbox Series X, Sniper Ghost Warrior a quota 11 milioni

Si sta tenendo in queste ore in Polonia la conferenza con gli azionisti di CI Games, studio autore di franchise come Sniper Ghost Warrior e Lords of the Fallen. Proprio queste due IP rappresentano il futuro della compagnia, come confermato dal CEO Marek Tymiński.

Lords of the Fallen 2 è "il progetto più ambizioso di CI Games", sviluppa da Hexworks, team fondato nel 2020 proprio con l'obiettivo di completare i lavori sul titolo. Lords of the Fallen 2 è un gioco di ruolo dark fantasy che volverà la formula del predecessore, c'è però ancora molto lavoro da fare e pensare ad una pubblicazione prima del 2020 è irrealistico, viene confermato però il lancio solamente su PlayStation 5, PC e Xbox Series X/S, con Xbox One e PS4 che verranno messe da parte per permettere agli sviluppatori di trarre il massimo dalle console di attuale generazione.

Grandi aspettative anche per Sniper Ghost Warrior Contracts 2, la serie ha raggiunto quota 11 milioni di copie vendute ed è quindi un fiore all'occhiello per CI Games. Lords of the Fallen ha invece venduto tre milioni di copie ed è stato giocato da circa dieci milioni di persone grazie all'inclusione nei cataloghi dei servizi in abbonamento di PlayStation e Xbox.