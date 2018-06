Lords of the Fallen 2 è sviluppato da Defiant Studios

CI Games ha annunciato che non sarà Deck13 ad occuparsi del già annunciato Lords of the Fallen 2: la compagnia polacca ha infatti affidato lo sviluppo del gioco a Defiant Studios, team con base a New York fondato nel 2016.

David Grijns (Game Director di Just Cause 3) è il fondatore di Defiant Studios, società "composta da veterani che hanno lavorato su numerosi giochi AAA)", il team si occuperà dunque di dare vita al sequel di Lords of the Fallen, ancora privo di una finestra di lancio.

Lords of the Fallen è stato lanciato nel 2014 su PC, PS4 e Xbox One, il gioco ha ricevuto una tiepida accoglienza da parte della critica, riscuotendo comunque un buon successo commerciale con oltre due milioni di copie vendute in tutto il mondo. Il sequel è stato annunciato nel 2015 con uscita prevista per il 2017 ma alcuni problemi non meglio specificati hanno costretto CI Games a rimandare l'uscita e sostituire il team di sviluppo.