Lords of the Fallen si aggiorna con la Pumpkin Patch: quali sono le novità?

Festeggiato il milione di copie vendute di Lords of the Fallen in 10 giorni, il team Hexworks si rimette alacremente al lavoro per sfornare la Pumpkin Patch, un update che porta in dote diverse migliorie e ottimizzazioni.

In rollout da oggi giovedì 26 ottobre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, la Pumpkin Patch di Lords of the Fallen apporta numerosi correttivi e interventi sulla 'qualità di vita' degli esploratori del multiverso soulslike di Axiom e Umbral.

L'aggiornamento odierno introduce inoltre delle nuove meccaniche di gioco realizzate da Hexworks tenendo conto dei feedback ricevuti dai giocatori. Sulla scorta delle indicazioni della community, la sussidiaria di CI Games ha così deciso di rinnovare l'esperienza ludica e contenutistica offerta dal New Game Plus di Lords of the Fallen, introducendo un nuovo sistema a scaglioni che rimuove le Vestigia ad ogni livello di NG+ raggiunto per rendere ancora più immersiva e ostica l'esperienza di gioco.

Sempre attraverso la Pumpkin Patch viene reintrodotto il crossplay completo su tutte le piattaforme PC e console, dando così modo agli utenti di sperimentare appieno le numerose funzionalità multiplayer di Lords of the Fallen. Il team Hexworks ha inoltre ridotto la densità dei nemici nelle aree ritenute più impegnative e apportato ulteriori correttivi alle prestazioni e alla stabilità, specie per quanto concerne l'impatto sulle performance della tecnologia Lumen di Unreal Engine 5 deputata a gestire l'illuminazione dinamica.

Prima di lasciarvi alle note complete dell'ultima patch (le trovate aprendo il link in calce alla notizia), vi invitiamo a restare su queste pagine per leggere la nostra recensione di Lords of the Fallen.