Lords of the Fallen, l'ambizioso soulslike in azione: i primi 13 minuti di gameplay

Abbiamo da poco avuto modo di raccontarvi la nostra ultima prova di Lords of the Fallen, ambizioso souls-like che punta a rilanciare l'IP di Hexworks, con un nuovo capitolo che si colloca a metà strada tra reboot e sequel.

Plasmato in Unreal Engine 5, l'action RPG si mostra ora in azione in prima persona anche al pubblico, grazie alla pubblicazione di una nuova anteprima. Affidata alle pagine della redazione USA di IGN, un ricco filmato presenta i primi tredici minuti di gameplay di Lords of the Fallen. Un assaggio interessante, per una creatura videoludica decisamente ambiziosa. Per farvi un'idea di ciò che vi attende nel Regno di Umbral, potete dunque visionare il filmato, che vi riportiamo direttamente in apertura a questa news.



Atteso su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, il mondo di Lords of the Fallen trae apertamente ispirazione del modello souls-like, ma senza rinunciare a offrirne una personale reinterpretazione. In attesa di poter vagliare la versione finale del gioco, ricordiamo che Hexworks ha già offerto alcuni importanti dettagli su quello che sarà il supporto post lancio offerto a Lords of the Fallen.



Alla data di lancio dell'action RPG mancano ancora un paio di mesi, con l'appuntamento fissato al prossimo 13 ottobre 2023, su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.