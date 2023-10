Lords of the Fallen: atmosfera e coinvolgimento tramite il DualSense di Playstation 5

Dopo l'ultimo trailer di Lords of the Fallen, Saul Gascon, Produttore Esecutivo di Hexworks, ha parlato sul Blog di Playstation delle numerose funzionalità inserite nella versione PlayStation 5 per aumentare la sensazione di coinvolgimento da parte del giocatore attraverso il controller.

L'action RPG dalle tinte dark fantasy è sviluppato su Unreal Engine 5 e, combinato con la potenza di PlayStation 5 e le caratteristiche del controller DualSense, offre - parola del producer - "un'esperienza coinvolgente come nessun'altra".

Hexworks ha sfruttato i grilletti adattivi del controller wireless DualSense per esaltare la diversità di ogni gruppo di armi dal punto di vista delle sensazioni, lavorando sull'impostazione di diversi livelli di resistenza quando si preme il grilletto, consentendo ai giocatori quasi di "percepire l'arma nelle proprie mani".

Ad esempio, mentre le armi leggere e le balestre hanno una resistenza inferiore, le armi medie e pesanti sembreranno più ingombranti da usare. Gli archi hanno una resistenza ancora più elevata sul grilletto, replicando la sensazione della corda che si tende prima di scagliare una freccia verso i bersagli che si prenderanno di mira. L'atmosfera è ulteriormente arricchita dall'audio 3D del controller wireless DualSense e ogni arma avrà un proprio suono distintivo.

Anche il feedback aptico aumenta il coinvolgimento complessivo, consentendo di sentire ogni colpo, leggero o pesante, che viene arrecato o subito. Inoltre, la Lanterna Umbral, una fonte di luce soprannaturale che il protagonista tiene sempre nella mano destra, vibrerà leggermente sul lato destro del DualSense quando il giocatore si avvicinerà a vari luoghi di interesse.

Vi ricordiamo che Lords of the Fallen è previsto uscire il 13 ottobre 2023. Per ulteriori dettagli, vi rinviamo al nostro Provato di Lords of the Fallen.