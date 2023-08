Lords of the Fallen si avvicina: gustatevi il nuovo, oscuro Story Trailer

Spazio anche per il nuovo Lords of the Fallen nel corso dell'Opening Night Live della Gamescom 2023. Il promettente Action/RPG Soulslike targato CI Games torna a mostrarsi con un filmato nuovo di zecca che aumenta ancora di più la curiosità e le attese nei confronti del prossimo gioco della serie.

Nello specifico Lords of the Fallen si manifesta sul palco dell'ONL presentata da Geoff Keighley attraverso uno Story Trailer che ci offre un ulteriore assaggio dell'oscuro mondo di gioco alla base dell'avventura, così come alcune delle creature e dei combattimenti che affronteremo lungo il nostro tortuoso cammino, tutti mostrati tramite sequenze narrative realizzate con grandissima cura ed attenzione sul fronte visivo.

CI Games non mostra sequenze di gameplay vero e proprio in quest'occasione, ma il trailer lascia intravedere quanto Lords of the Fallen punti a dimostrarsi epico, coinvolgente ed impegnativo grazie ai suoi scenari evocativi ed alle pericolose creature che li popolano (e non perdetevi a tal proposito il video-gameplay sul sistema di combattimento di Lords of the Fallen).

Ricordiamo che Lords of the Fallen sarà disponibile a partire dal 13 ottobre 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Per ingannare l'attesa perché non riscoprire il gioco originale del 2014? Eccovi il nostro speciale sul primo Lords of the Fallen, dove ci siamo chiesti se si tratta di un'opera sottovalutata attraverso un'analisi nove anni dopo il debutto sul mercato.