Lords of the Fallen: i boss fanno ancora più paura con la patch 1.1.326

Dopo aver ampliato l'inventario e aggiunto alcune sorprese con la patch 1.1.310, Lords of the Fallen continua a espandersi e a migliorarsi. Con l'update 1.1.326, vengono ulteriormente potenziati anche alcuni boss.

Per citare alcuni di questi aspetti, tutti i boss non principali hanno ricevuto un aumento della barra vita che varia dal 10% al 20%, a seconda della progressione nel gioco da parte del giocatore (un aumento minore all'inizio del gioco e un aumento maggiore verso la fine).

Tutti i boss non principali hanno ricevuto anche un aumento complessivo del 10% dei danni inflitti, con modifiche apportate caso per caso per garantire che forniscano un livello di sfida appropriato. Ci sono state poi modifiche specifiche per singoli boss, la cui difficoltà complessiva è stata incrementata.

Già l'ultima patch di Lords of the Fallen aveva potenziato i boss del soulslike, ma l'update 1.1.326 interviene ancora su questa importante caratteristica del gioco. Oltre alle battaglie, la patch ha introdotto modifiche per il bilanciamento del PvE e del PvP.

Sono state corrette e migliorate anche le collisioni, gli effetti di luce e la grafica nel complesso, con aggiustamenti anche lato audio e interfaccia utente. In definitiva, sono state risolte diverse problematiche legate ad aggancio del bersaglio (con un nuovo sistema di Lock-On), alle prestazioni e alla stabilità del gioco.