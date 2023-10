Lords of the Fallen è un buon soulslike? Il responso delle prime recensioni

Con la nostra recensione di Lords of the Fallen sono arrivati anche i primi giudizi della stampa videoludica internazionale sul nuovo soulslike del team Hexworks, dai quali emergono i principali punti di forza e le maggiori criticità dell'ultima esperienza action ruolistica edita da CI Games.

Pur evidenziando l'ottimo lavoro svolto da Hexworks nel costruire un impianto ludico e contenutistico davvero molto stratificato, dalle prime recensioni internazionali di Lords of the Fallen emergono le incertezze palesatesi nel sistema di combattimento e a livello prestazionale, da qui l'ampia forbice dei voti espressi dalla stampa di settore per sintetizzare l'operato della sussidiaria di CI Games.

Su aggregatori come Metacritic, Lords of the Fallen vanta attualmente una media voto di 77 su 100 espressa su un totale di 38 recensioni: i redattori dei portali più accreditati, di conseguenza, ritengono che l'offerta confezionata da Hexworks sia perfettamente in grado di soddisfare i gusti e le esigenze degli appassionati di soulslike ma che non possa ambire all'eccellenza delle produzioni più importanti del genere.

È altresì interessante ricordare come il primo capitolo della saga dovette 'accontentarsi' di una media voto di 68 su 100, e questo nonostante venga ricordato con affetto da molti di coloro che lo giocarono su PC, PS4 o Xbox One sin dalla sua uscita, avvenuta nell'ormai lontano ottobre del 2014.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che su queste pagine potete ammirare il video con i due mondi di Lords of the Fallen che si scontrano per preannunciarne l'approdo su PC, PlayStation 4 e Xbox Series X|S nella giornata di domani, 13 ottobre.