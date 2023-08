Lords of the Fallen combatte in video: Hexworks descrive l'evoluzione dei soulslike

Dopo aver scambiato quattro chiacchiere con la redazione di Everyeye.it per discutere della grandezza di Lords of the Fallen, il produttore esecutivo di Hexworks Saul Gascon e il direttore creativo Cezar Virtosu hanno descritto ai microfoni di IGN.com la visione creativa portata avanti per evolvere i soulslike.

Ad accompagnare l'intervista troviamo delle scene di gameplay inedite alternate a spezzoni di sequenze in cinematica. Nel video, i due esponenti del team Hexworks spiegano gli sforzi profusi dagli sviluppatori per innovare l'esperienza di gioco offerta dai soulslike.

Come facilmente prevedibile, tra i temi che stanno più a cuore a Virtosu e Gascon non poteva che esserci il sistema di combattimento: i team di sviluppo di Barcellona e Bucarest hanno lavorato alacremente su aspetti come la fluidità delle animazioni, il bilanciamento degli incantesimi e delle armi bianche, il sistema fisico deputato a gestire le collisioni, l'intelligenza artificiale dei nemici e la complessità delle battaglie contro i boss.

Alle precisazioni odierne di Virtosu e Gascon vanno poi a sommarsi le lodi a Unreal Engine 5 degli autori di Lords of the Fallen: per gli sviluppatori del nuovo soulslike edito da CI Games, il motore grafico di Epic Games ha facilitato enormemente il compito affidato ai designer incaricati di realizzare le ambientazioni e l'illuminazione dinamica.

Prima di lasciarvi al nuovo video in apertura d'articolo, vi ricordiamo che Lords of the Fallen è previsto al lancio per il 13 ottobre solo su piattaforme di ultima generazione, e quindi soltanto su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.