Lords of the Fallen, è tempo di combattere su PC: svelati i requisiti di sistema

Dopo i 17 minuti di gameplay, il GDR dark fantasy Lords of the Fallen non ha più segreti. C'è grande attesa attorno al progetto ideato dai ragazzi di Hexworks e prossimo alla pubblicazione grazie all'apporto di Ci Games, complice anche il poco tempo che ci separa dal suo approdo sul mercato videoludico. Siete pronti a combattere?

Abbiamo analizzato nel dettaglio i mondi interconnessi e i mostri aberranti in Lords of the Fallen: conosciamo molto di quanto verrà offerto ai giocatori di tutto il mondo tra meno di due mesi - esattamente il 13 ottobre -, ma ciò che manca all'appello tra le informazioni del titolo è la seguente: quali sono i requisiti della versione PC di Lords of the Fallen? A rispondere alla domanda ci hanno pensato prontamente Hexworks e Ci Games tramite le pagine del client di Valve. Qui di seguito vi riportiamo i requisiti minimi e consigliati di Lords of the Fallen:

Requisiti minimi Lords of the Fallen PC

Sistema operativo: Windows 10 64 bit;

Processore: Intel i5 8400 o AMD Ryzen 5 2600;

12 GB di RAM;

Scheda video: 6GB di VRAM/ NVIDIA GTX 1060/ AMD Radeon RX 590;

DirectX 11;

45 GB di spazio;

Con tale build, Lords of the Fallen girerà a 720p.

Requisiti consigliati Lords of the Fallen PC

Sistema operativo: Windows 10 64 bit;

Processore: Intel i7 8700 o AMD Ryzen 5 3600;

16 GB di RAM;

Scheda video: 8GB di VRAM/ NVIDIA RTX 2080/ AMD Radeon RX 6700;

DirectX 12;

Connessione Internet a banda larga;

45 GB di spazio;

Grazie alle note aggiuntive dei requisiti consigliati di Lords of the Fallen veniamo a sapere che il gioco girerà così ad una risoluzione di 1080p.