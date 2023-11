Lords of the Fallen continua a evolversi: grandi novità in arrivo per PvP e PvE

Premuratisi di lanciare la Pumpkin Patch di Lords of the Fallen, i ragazzi del team Hexworks proseguono il percorso di sviluppo intrapreso per supportare l'action ruolistico. L'ultimo post condiviso su Reddit dalla sussidiaria di CI Games preannuncia l'arrivo di grandi novità nell'esperienza multiplayer.

Il messaggio condiviso da Hexworks entra nel merito di uno degli aspetti più importanti del piano di supporto post-lancio di Lords of the Fallen tra update ed espansioni, vale a dire il bilanciamento delle modalità e delle funzionalità multiplayer legate al PvP e al PvE.

Gli sviluppatori del soulslike a tinte oscure di CI Games spiegano di aver iniziato a lavorare sui grandi cambiamenti che porteranno a una separazione tra il sistema di bilanciamento e progressione delle attività PvP da quelle PvE.

La revisione promessa da Hexworks coinvolgerà ogni aspetto dell'esperienza multiplayer, a cominciare ovviamente dal PvP e dalle Invasioni: "Vogliamo separare il bilanciamento di PvP e PvE per garantire che entrambi gli aspetti del gioco possano coesistere e siano ottimizzati per la migliore esperienza possibile".

La speranza degli sviluppatori è perciò quella di fare tesoro dei suggerimenti e delle critiche della community per smussare gli angoli vivi del soulslike di CI Games, superando così i problemi di prestazioni, le criticità nel bilanciamento e le incongruenze nel gameplay emerse nella build di lancio e fotografate dalla nostra recensione di Lords of the Fallen.