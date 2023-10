Lords of the Fallen debutta al secondo posto su Steam, dietro a Call of Duty: la top 10

Disponibile dallo scorso 13 ottobre, Lords of the Fallen inizia a raccogliere i suoi primi risultati commerciali: dopo essersi piazzato al quarto posto nella nuova classifica UK dominata da EA Sports FC 24, arrivano risultati migliori dall'ultima Top 10 targata Steam.

Stando a quanto riportato da SteamDB, nella settimana compresa tra il 10 e il 17 ottobre 2023, il Soulslike prodotto da CI Games ha raggiunto la seconda posizione dei giochi più venduti sulla piattaforma di Valve (non calcolando i free-to-play). Davanti a lui c'è solo Call of Duty, inteso come l'hub Call of Duty HQ comprensivo di Warzone, Modern Warfare II ed il futuro Modern Warfare III. Di seguito ecco la nuova Top 10 completa:

Call of Duty Lords of the Fallen EA Sports FC 24 Baldur's Gate 3 Battlefield 2042 Cyberpunk 2077 Tom Clancy's Rainbow Six Siege Hearts of Iron IV Elden Ring Steam Deck

Pur senza raggiungere il vertice del podio, il nuovo Lords of the Fallen si toglie comunque qualche bella soddisfazione riuscendo a superare EA Sports FC 24, un altro dei titoli più caldi del periodo autunnale e destinato a restare nelle classifiche di vendite piuttosto a lungo. Per ulteriori dettagli non perdetevi la nostra recensione di Lords of the Fallen, dove analizziamo a fondo i punti forti e le criticità dell'opera sviluppata da Hexworks.