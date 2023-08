Lords of the Fallen: tutti i dettagli su caratteristiche e armi delle 10 classi iniziali

Dopo aver mostrato al pubblico il video gameplay una brutale doppia boss fight di Lords of the Fallen, gli sviluppatori del soulslike hanno deciso di svelare ai fan ogni dettaglio delle classi che si potranno selezionare all'inizio dell'avventura.

Blackfeather Ranger

Il Blackfeather Ranger è il classico guerriero specializzato nel combattimento a distanza, dal momento che la sua dotazione iniziale include sia un arco che una manciata di frecce ricoperte di veleno. Ovviamente l'arco non è l'unica arma del ranger, che quando è troppo vicino al bersaglio sfodera una piccola ascia e uno scudo leggero che, insieme ad un'armatura media gli permettono di assorbire qualche colpo e rispondere agli attacchi.

Condemned

La seconda classe annunciata per Lords of the Fallen è l'inquietante Condemned, un uomo che mostra sul corpo i segni di una lunga prigionia che gli ha provocato immani sofferenze. Non a caso, l'arma in dotazione a questo personaggio è un secchio rotto, lo stesso che gli teneva compagnia nella cella in cui era tenuto prigioniero. Il Condemned dispone anche di qualche sasso da lanciare sui nemici e di un'armatura leggera fatta prevalentemente da bende insanguinate e dalle catene che lo tenevano bloccato in cella. Come potete facilmente intuire, si tratta della classe più difficile da gestire ma anche di quella che, per via delle sue statistiche iniziali più basse, permette ai giocatori una maggior libertà nella costruzione della build.

Dark Crusader

Il Dark Crusader è una classe disponibile inizialmente solo per chi preordinerà la versione Deluxe di Lords of the Fallen, ma potrà essere sbloccata nel corso dell'avventura anche da tutti gli altri. Con la sua armatura pesante e lo spadone, il crociato oscuro è un guerriero votato all'attacco che non bada troppo alle difese e non fa uso di scudi. La sua dotazione include anche un catalizzatore con cui può lanciare qualche incantesimo.

Exiled Stalker

In questo caso ci troviamo di fronte all'immancabile assassino, che con un paio di coltelli e un'armatura che fornisce media protezione è in grado di muoversi agilmente per l'arena e colpire il bersaglio alle spalle, magari dopo aver infuso le lame con il veleno per massimizzare il danno. Nel caso in cui il nemico dovesse essere lontano, nel sui kit sono presenti anche i coltelli da lancio. Stando alle dichiarazioni degli sviluppatori, questa è una classe pensata prevalentemente per i giocatori esperti e difficilmente si adatterà ai neofiti.

Hallowed Knight

Chi preferisce il tradizionale guerriero in armatura pesante che affronta i nemici con la spada e lo scudo sceglierà quasi sicuramente l'Hallowed Knight. La sua dotazione include anche qualche granata e un consumabile per la cura, il quale potrebbe aiutare questo guerriero a sopravvivere ai momenti più difficili, magari durante una boss fight.

Mournstead Infantry

Il Mournstead Infantry è invece il combattente ideale per chi ama gli scontri corpo a corpo ma vuole tenere le distanze dal bersaglio. Questo guerriero utilizza infatti una lunga lancia e uno scudo piccolo, il cui scarso potere difensivo viene compensato dall'armatura pesante. Oltre ad un kit di giavellotti per colpire i nemici lontani, questo personaggio dispone dello stesso consumabile per la cura dell'Hallowed Knight.

Orian Preacher

Questo religioso è sì armato di martello e scudo leggero, ma a differenza di altre classi non è protetto da un'armatura media o pesante. Tale mancanza è controbilanciata dalla sua specializzazione negli incantesimi, grazie ai quali può sia curarsi che aumentare temporaneamente il danno. Non a caso, il suo kit iniziale include un incantesimo per il ripristino degli HP, un catalizzatore e una pietra per recuperare il mana.

Partisan

Gli stessi sviluppatori definiscono il Partisan una sorta di versione alternativa dell'Hallowed Knight, visto che anch'esso è dotato di scudo da cavaliere ed armatura pesante. A cambiare è il resto della dotazione iniziale, dal momento che questa classe è armata di mazzafrusto e balestra, oltre ad una speciale bacca che velocizza il ripristino della stamina.

Pyric Cultist

Adoratore di Adyr, questo piromante è abile nell'uso di incantesimi basati sulle fiamme, con i quali può colpire anche a distanza i nemici. Oltre alla possibilità di lanciare sfere di fuoco per infliggere un duro colpo ai bersagli, il Pyric Cultist è anche armato di uno speciale bastone con cui può dare il colpo di grazia ai nemici o magari tenere a bada piccoli gruppi di avversari. Nel kit iniziale del piromante troviamo un'armatura media, un incantesimo per la sfera infuocata, un catalizzatore e un consumabile per il recupero del mana.

Udirangr Warwolf

Palesemente ispirato a Guts di Berserk nell'estetica, questo possente guerriero con lo spadone e il copricapo ricavato da un lupo basa la sua strategia d'attacco su attacchi pesanti in grado di stordire i bersagli. In aggiunta alla spada lunga e all'armatura media, questo barbaro ha in dotazione anche le asce da lancio e speciali sali con cui può applicare le fiamme alla lama dell'arma per seminare il caos tra i nemici.

