Lords of the Fallen: dettagli sulle edizioni Standard, Deluxe e Collector's

Oltre ad aver finalmente mostrato il gameplay di Lords of the Fallen e annunciato la data di lancio dell'oscuro soulslike realizzato in Unreal Engine 5, CI Games ha fornito tutti i dettagli riguardanti le diverse edizioni con cui il titolo verrà distribuito sul mercato.

La Standard Edition di Lords of the Fallen prevede semplicemente l'ottenimento della propria copia del gioco, ma nelle versioni speciali sono inclusi diversi bonus che vi andiamo di seguito ad elencare.

Deluxe Edition, fisica e digitale

Una copia di Lords of the Fallen;

Classe iniziale Crociato Oscuro: brandisci l'iconico ensemble dei Crociati Oscuri, tra cui il devastante spadone di Isaac, coltelli da lancio, set completo di armatura e amuleto (oggetti presenti in fasi più avanzate del gioco in qualsiasi edizione);

Artbook digitale di 100 pagine - con illustrazioni esclusive di splendidi artwork che mostrano il mondo di Lords of the Fallen;

Colonna sonora digitale - Immergiti nelle armonie inquietanti di Mournstead con la colonna sonora completa, composta dai celebri Cris Velasco e Knut Avenstroup Haugen;

Visualizzatore modelli 3D - Osserva in dettaglio e in alta risoluzione il modello di ogni personaggio del gioco.

Collector's Edition, fisica e digitale

Una copia di Lords of the Fallen;

I bonus della Deluxe Edition;

Statuetta da 10’’ del Crociato Oscuro - Ammira questo famoso guerriero in tutta la sua gloria con questa statuetta da 10 pollici finemente dettagliata;

Vetrina in metallo - Disponi la tua statuetta del Crociato Oscuro in questa straordinaria vetrina in metallo, completa di illuminazione d'atmosfera a LED e telecomando;

SteelBook della Collector - con un design esclusivo;

Poster fronte-retro & delle Art Card.

I pre-order di qualsiasi edizione del gioco vi garantiranno i seguenti bonus: Tinte esclusive per armature bronzo, argento e oro; 3x oggetti XP; 5x oggetti HP 5x oggetti MP.

Nell'attesa che il titolo debutti il 13 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Lords of the Fallen per ulteriori dettagli sul gioco.