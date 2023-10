Lords of the Fallen: i due mondi del soulslike si scontrano nel trailer di lancio

Dopo l'approfondimento sul coinvolgimento offerto dal DualSense di PS5 in Lords of the Fallen, il team Hexworks precede il lancio del soulslike con l'immancabile trailer di lancio che ci immerge nelle atmosfere a tinte oscure di questo ambizioso action ruolistico a mondo aperto.

In filmato in-engine datoci in pasto dalla sussidiaria di CI Games ci permette di varcare le soglie del multiverso oscuro di Axiom e Umbral per incrociare lo sguardo delle spaventose creature che infestano le due realtà complementari e parallele della dimensione interattiva di Lords of the Fallen.

Il nostro compito sarà quello di esplorare questa duplice realtà per acquisire le abilità, le armi e le competenze necessarie per fronteggiare questi abomini ancestrali e scongiurare l'apocalisse: per riuscire in questa impresa, i giocatori potranno fare affidamento sulle forze del proprio alter-ego e, saltuariamente, sull'aiuto degli altri esploratori di Axiom e Umbral, in funzione delle tante opzioni offerte dall'esperienza multiplayer di Lords of the Fallen tra cooperativa, Invasioni e Santuari.

Prima di lasciarvi al trailer di cui sopra, vi ricordiamo che il nuovo soulslike di CI Games sarà disponibile dal 13 ottobre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S: per un ulteriore approfondimento, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere il nostro speciale su Lords of the Fallen tra mondi interconnessi e mostri aberranti.