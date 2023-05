È Lords of the Fallen o Elden Ring? C'è Malenia nel gameplay trailer del nuovo Soulslike!

È lei o non è lei? Ma certo che è lei! Ai patiti di soulslike che hanno ammirato il Gameplay Trailer di Lords of the Fallen non sarà certamente sfuggito il passaggio che ha visto per protagonista un boss dalle fattezze estremamente simili a quelle di Malenia, la letale guerriera affrontata dai Senzaluce di Elden Ring.

La presenza di uno dei boss più infami e cattivi dell'Interregno di Elden Ring nella dimensione a tinte oscure di Lords of the Fallen non è casuale e, di certo, non è frutto di un becero plagio. Come sottolineato nel gennaio di quest'anno dal Creative Director degli studi Hexworks Cezar Virtosu, la minacciosa cavaliera dai capelli rosso sangue con cui dovremo scontrarci in Lords of the Fallen è un omaggio al talento di Hidetaka Miyazaki e all'importanza dell'ultimo capolavoro open world di FromSoftware.

Virtosu riferì infatti che il suo team avrebbe realizzato un boss con fattezze "quasi identiche a quelle di Malenia perché Miyazaki è tutto per noi. L'importanza del suo lavoro è tale da indurci a poter tranquillamente definire Miyazaki come un secondo padre o nonno per tutti noi che stiamo sviluppando Lords of the Fallen. Senza di lui, mi sa proprio che non avremmo neppure un lavoro!".

Ecco spiegata la presenza di un villain così simile (se non identico!) a Malenia nella dimensione dark di Lords of the Fallen che avremo modo di esplorare a partire dal 13 ottobre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.