Lords of the Fallen esce su PS4 o solo su PS5, PC e Xbox Series X?

Avete spolpato Elden Ring in lungo e in largo ma la vostra voglia di soulslike non s'è placata? Per fortuna, in attesa della sua espansione, potrete dedicarvi ad un altro esponente del genere inaugurato da FromSoftware, che appare piuttosto promettente: stiamo parlando di Lords of the Fallen, curiosi di scoprire su quali piattaforme uscirà?

Lords of the Fallen è stato concepito, sviluppato e annunciato come un gioco di nuova generazione. Per questo motivo, se siete giunti fin qui nella speranza di ottenere una conferma circa il suo arrivo sulle vecchie console, dobbiamo inevitabilmente deludervi. Lords of the Fallen uscirà il 12 ottobre 2023 solo su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, dunque non approderà su PS4 né tantomeno su Xbox One. I ragazzi di CI Games hanno re-immaginato ed espanso il mondo di gioco introdotto dall'omonimo gioco del 2014 utilizzando l'Unreal Engine 5, un motore grafico di nuova generazione che, facendo affidamento su tecnologie molto avanzate, non potrebbe certamente essere confinato negli hardware ormai arretrati di PlayStation 4 e Xbox One. Tra l'altro, a giudicare dall'ultimo trailer di Lords of the Fallen sulle note di Fear of the Dark degli Iron Maiden, sembra che gli sviluppatori polacchi abbiano fatto davvero un buon lavoro sul versante grafico, per la gioia di tutti i possessori di PC di fascia alta e console dell'attuale generazione.

Se siete interessati al nuovo Lords of the Fallen, dunque, dovrete acquistare necessariamente una versione a scelta tra quelle per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Al momento è già possibile effettuare il preorder di una delle tre edizioni del gioco, ossia Standard, Deluxe e Collector's Edition, per le quali sono anche previsti dei bonus per la prenotazione.