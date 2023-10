Lords of the Fallen: dopo il Frame Generation, Hexworks disabilita anche il crossplay

Nel lungo e faticoso percorso intrapreso da Hexworks per risolvere i problemi di Lords of the Fallen con le patch di lancio, gli sviluppatori della sussidiaria di CI Games svelgono di rinunciare temporaneamente al crossplay dopo aver disabilitato (anche qui in maniera temporanea) al Frame Generation del DLSS 3.

Il blocco momentaneo delle funzionalità cross-play di Lords of the Fallen giunge in risposta alle numerose problematiche e i disservizi lamentati dai fan di soulslike che, in questi giorni, stanno esplorando i regni paralleli di Axiom e Umbral dell'ultima esperienza action ruolistica firmata CI Games.

Aprendo i profili social ufficiali di Hexworks si apprende infatti che "seguendo i feedback dei giocatori, stiamo lavorando con i nostri partner di Redpoint ed Epic per migliorare il cross-play. Pertanto, questa funzione è stata temporaneamente disabilitata finché non riceverà ulteriori ottimizzazioni".

Ad ogni modo, il team Hexworks ribadisce che la cooperativa e il PvP del multiplayer di Lords of the Fallen "rimarranno attivi sulla piattaforma prescelta". Per quanto riguarda la recente disattivazione del Frame Generation di Lords of the Fallen, gli sviluppatori hanno già precisato di essere al lavoro per ripristinarla su PC operando di concerto con NVIDIA per lanciare dei driver ottimizzati che risolvano i problemi di crash segnalati dai possessori di una scheda video GeForce RTX Serie 30 o 40.